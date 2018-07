Que salga toda la podredumbre

miércoles 4 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Dar un contrato por servicios especiales a una persona que ni siquiera conoce, no tiene ninguna experticia en el trabajo

Pena ajena dan las declaraciones del diputado Ávila, quien sin ningún tipo de vergüenza dice que la contratación de la empleada de Mireya es absolutamente legal, olvida el señor Ávila que no todo lo legal es ético y moral.

Dar un contrato por servicios especiales a una persona que ni siquiera conoce, no tiene ninguna experticia en el trabajo que le están asignando no es más que una irresponsabilidad por muy legal que sea el contrato, para nadie es un secreto que las distintas planillas que manejan en la Asamblea de Diputados no es otra cosa que una vagabundería que se han inventado para robar la plata de todos.

A eso responde el acuerdo entre Cambio Democrático (CD) y la dirección del Partido Revolucionario Democrático (PRD), es decir tener una junta Directiva en la Asamblea que les garantice al menos hasta donde les sea posible encubrir los chanchullos que por años han venido ejecutando con el aval de todos aquellos que los han apadrinado.

Siguen en mi memoria los 400 y pico de millones que el recluido en la cárcel de Gamboa les dio para que hicieran política, se reeligieran y se embolsaran el vuelto; de los cuales ninguno ha sido investigado.

Ésta junta directiva de la Asamblea tiene entre sus objetivos no solo conseguir a través del presupuesto del 2019 un aumento sustancial a sus planillas y si no lo pueden lograr dilatarán su aprobación o lo rechazarán para al menos quedar con lo que tienen asignado en el presupuesto del 2018.

El órgano Ejecutivo actuaría irresponsablemente si permite que alguna de éstas jugadas se consagre; ahora es cuando hay que apretar con fuerza para que salga toda la podredumbre que anida en esa cueva, ya no hay espacio para que sigan con engañando al pobre pueblo.

El señor contralor tiene el deber ineludible de tirar al agua y denunciar a todos esos maleantes que usan saco y corbata que le llaman diputados, mire solo quien preside y cuáles son los vice, los 3 han sido sujetos de escándalos por las tales partidas que de manera solapada y con engañifas han sabido sostener en la Asamblea.

Señores del ejecutivo, amárrense los pantalones y no permitan más golpes a las arcas del estado utilizando subterfugios ni argucias legales; que prevalezca la transparencia.

Tiene que existir alguna fórmula que permita dar a conocer todas esas planillas como lo ordena la ley de transparencia y que cada quien pague por lo suyo para que al menos les de vergüenza si es que alguno la tiene.

EX SECRETAIO GENERAL CGTP

