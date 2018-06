Rompe las cadenas de la rutina

miércoles 13 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Una de las mejores enseñanzas que nos dejó el Señor en ‘la historia de la creación'

Se reunieron los malos sentimientos, pensamientos tóxicos, emociones dañinas y circunstancias negativas, para matar al amor. El mal carácter, la maldad, egoísmo, indiferencia, enfermedad, mentira, la pobreza, el olvido, en fin…todos hicieron su mejor esfuerzo, pero no lograron acabar con el amor. Pero, un sentimiento silencioso, pidió que lo dejaran intentar. Al cabo de un tiempo, hizo el anuncio: ¡murió el amor! ¡Lo mató la rutina! Sin embargo, se trata de una fábula, pues el amor no muere: ‘Dios es amor', y es eterno. ‘Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos', dice la Escritura. Sin embargo, la fábula muestra lo dañina que es la rutina, sea en el individual, pareja o grupo. Deshazte de aquello que haces por costumbre, hábito o religiosamente: cada día es nuevo, para que hagas algo nuevo (¡no importa la edad que tengas!) Una de las mejores enseñanzas que nos dejó el Señor en ‘la historia de la creación', es que dedicó cada día a hacer algo diferente; cada milagro de Jesús fue distinto, aunque se tratara de la misma enfermedad. Y tenemos el ADN de Aquel que ‘hace todas las cosas nuevas', sólo atrévete a dar el primer paso y rompe las cadenas de la rutina que oxida tus días, tu trabajo, negocios, profesión y tus relaciones. ¡El Señor de la creación te dice ‘no temas, Yo te ayudo'!

ALÉGRATE y canta: ‘CUAN GRANDE ES ÉL.