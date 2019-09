El reto del nuevo director Lau Parte 2

lunes 16 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

El reto es poner a sus mejores fichas creativas y con liderazgo a mejorar abastecimiento de medicinas e insumos sin corrupción.

El director entrante de la CSS debe tener la capacidad de escuchar a todos los gremios, sobretodo a los que no han sido tomados por facciones que no hacen elecciones, que la corrupción los maneja para proteger a los malos funcionarios o a los que negocian posturas de turno y los complacen en comisiones de supuesto alto nivel o concertaciones fallidas.

En cuanto a salud, el reto es poner a sus mejores fichas creativas y con liderazgo a mejorar abastecimiento de medicinas e insumos sin corrupción. Mejorar la calidad de la atención con sistemas de autoevaluación sin contratar empresas con exministros detrás, tratando de lucrar por una ‘acreditación'. Nada de unificación ni aprovechamiento más del MINSA de la CSS. Los dos sistemas deben mejorarse sin privatizarse y si complementarse.

Pero la convulsión social la vamos a tener con el tema de pensiones, no puede venir diciendo que tomará ‘medidas duras' y que sea el pueblo el que reciba los golpes de esas medidas. Cuando han sido los gobiernos los que han saqueado los fondos de la CSS, no pagan al día sus cuotas de trabajadores, no pagan millones de compensación de costos de atención de no asegurados y no paga el Banco Nacional mejores intereses a la Caja por sus ahorros allí.

Regresar al sistema solidario, de no aumentar edad ni cuotas y hacer que el Gobierno logre hacerse responsable de la paz social que produce la seguridad social, sin politizar ni meterle la mano ni llene de nombramientos es el reto final. Secretario General AMOACSS