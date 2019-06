Remedio peor que la enfermedad

viernes 14 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

La cura para los males financieros de un país, muchas veces resulta peor que la misma enfermedad.

La cura para los males financieros de un país, muchas veces resulta peor que la misma enfermedad. El nuevo gobierno ya dio visos de querer implementar una reforma tributaria y ha mando a sus emisarios a enviar los mensajes de tempestad, mismos que fueron recibidos con el agrado de los que hoy adversan a la administración saliente.

Entre todo lo cierto y falso que se pueda decir en este momento sobre el estado real de las finanzas públicas, no se puede hablar de reformas tributarias en medio de un escenario como el que se vive en el país.

Luego del último aumento de impuestos en el 2010, donde entre otras alzas, el ITBMS pasó de 5% a 7%, para posteriormente, vandalizar las arcas del Estado. El sobrecosto en las obras públicas y la coima llegó a superar lo imaginable, a tal punto, que hablar de miles de millones de dólares no resulta para nada exagerado.

Asfixiar a la clase productiva de este país, sobre todo a la clase trabajadora, que finalmente es la que lleva en sus hombros el enorme peso fiscal, a través de la retención desde la misma fuente de sus ingresos, resulta la forma más simple para aumentar la desigualdad social y económica de Panamá.

Los cambios que requiere este país no son de forma, sino de fondo. Las viejas estructuras han sido violadas y penetradas por el hampa que controla las esferas económicas y políticas, generando mafias perpetuas que manejan los hilos de poder, incluso, antes de la asunción de un gobierno.

Lo más sano para Panamá es que el nuevo gobierno no se apresure y administre sus ansias. Una vez, estén en control del país, tendrán acceso a toda la información, que tal vez, hoy no tengan; y puedan con mejor criterio presentar una propuesta de sacrificio fiscal, que no termine con los ladrones en sus casas y con toda la plata del pueblo en sus cuentas.

PERIODISTA