Un reinado en el box para el olvido

viernes 28 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 28 de diciembre del 2018

Muy debilitada se encuentra la cuadra del campeón, atrás quedó esa tan anunciada unidad. Kid Pacha se está quedando solo y sus rivales siguen aprovechando esta situación para soltarle todo tipo de combinaciones.

Son pocos los que siguen creyendo en el estilo boxístico de Kid Pacha, la afición no le perdona haber prometido cielo y tierra y no cumplir.

Por eso lo han golpeado desde todos los ángulos y a pesar de ello el pesado sigue pensando que está arriba en las tarjetas de los jueces.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, dijo un abuelito desde las graderías. La decepción es tal que muchos no desean saber nada de la cuadra del arnulfero.

Así lo demuestran las últimas cartillas desarrolladas en algunos puntos de nuestro país. Los veteranos del ring han estado a la ofensiva, al igual que los trompadachines del campo.

Otros que lo han estado golpeando son los que están en contra del pacto foráneo y que decir del resbalón en el centro del ring del enredado púgil que migra. Un sector de la gradería le pide que también deje su fajín vacante. Sin dudas, que Kid Pacha será recordado por sus contantes tropezones.