Reflexiones

miércoles 19 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Indudablemente en la era democrática el gobierno que sale con peor calificación es el de Juan Carlos Varela. Irresponsablemente compromete al próximo gobierno con la astronómica cifra de siete mil millones de balboas con proyectos conocidos como ‘llave en mano'.

Igualmente, un desembolso de trescientos millones de balboas del presupuesto estatal y como colofón existe la posibilidad de que Panamá entre nuevamente en la lista negra (Paraíso Fiscal).

Decreto antipatriótico: El Consejo de Gabinete de Varela aprobó de una manera antipatriótica el Decreto Ejecutivo No. 249 del 10 de junio de 2019, donde le concede residencia permanencia a los extranjeros que hayan tenido estadía en Panamá por diez años.

Quisiera comparar cuando hablamos del año viejo que los panameños dejan todas las cosas malas que le han ocurrido para esperar un año nuevo con prosperidad, salud y buenos augurios, para no recordar el año que se fue precisamente es lo que ocurren con el gobierno de Varela.

Promesas Incumplidas: Por otro lado, no se cumplió con el abastecimiento del agua potable, la recolección de la basura y el problema de la seguridad en el país, éste último tema es vergonzoso de que nuestra policía perdió la lucha contra la delincuencia, es más le faltan el respecto permanentemente que es lo que observamos en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales

Justicia Selectiva: Siempre he sostenido sin temor a equivoco que la justicia es selectiva y no me siento sorprendido ejemplo Ricardo Martinelli fue liberado y logro el beneficio de medida cautelar, sin embargo, muchos panameños y panameñas están detenidos en las cárceles y no han sido considerados para que les otorguen estas medidas.

Recordaremos a colegas: En los últimos quince días perdimos reconocidos periodistas que partieron hacia el camino sin regreso: Miguel Ángel Moreno Góngora ‘Fito Mendoza', Moyo Icaza y el amigo escritor y poeta Rey Barría, sus pérdidas dejan un vacío en el periodismo nacional.

El pueblo espera con esperanza un cambio de timón del próximo gobierno que regirá los destinos de la Patria en el próximo quinquenio.

PERIODISTA Y PROFESOR DE PERIODISMO UP