Las redes integradas de salud (RISS) parte 1.

lunes 27 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Con EL decreto Ejecutivo 420 del 12 de diciembre de 2018 se conforman las redes integradas de salud, en este nuevo modelo de atención primaria. En el decreto colocan dentro del marco legal en su página 11, la ley 27 del 1 de mayo de 1998 mejor conocida como CONSALUD y ley 28 de 11 de mayo de 2011 de la externalización nefasta del hospital San Miguel Arcángel. Luego menciona el decreto que conforma la Comisión de Alto Nivel (CAN) y ya había mencionado los documentos de la Concertación, todo como parte de un cuerpo de documentos legales para su objetivo del Plan 2016 a 2025 la cobertura y acceso universal en salud. ¿Suena lindo no?

La gobernanza del MINSA a este sistema, según página 32 del pdf digital (dice 27), es dramáticamente sincera y nos dice lo que buscan, en este modelo fortalece el establecimiento de arreglos institucionales que regulan los actores y recursos críticos, en otras palabras, ver lo que regula a los trabajadores y la plata del sistema de salud (como usar la plata del Seguro para todo).

El nuevo modelo pretende reformar horarios de trabajo, normas de registro de producción, horarios de atención. La CSS se deberá adaptar a producción de volumen como MINSA. Lo grave es que, siguiendo su modelo privatizador, no sólo habla de cambios en la evaluación del desempeño, condiciones de trabajo, carga laboral, ¡sino también en características de contratación, estabilidad laboral y forma de pago! Pobres trabajadores del sistema que les dicen que la unificación no es real y no han leído el decreto. Defendamos la CSS.

MÉDICO