Reciben fuerte castigo en el ‘ring'

viernes 2 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 2 de agosto del 2019

La esquina de Pablo Pueblo nuevamente está recibiendo fuerte castigo, pero no por las cuadras usuales, sino por la esquina zancuda, que no ha tenido piedad en el tinglado y les ha conectado fuertes combinaciones dejándolos convalecientes en la lona. Se trata de la cartilla del dengue, donde los pugilistas de Pablo Pueblo no han logrado detener la embestida a pesar de los esfuerzos de sus esparrings por hacerles entender como prevenir la paliza.

Tácticas tan sencillas como evitar la acumulación de agua y mantener los predios de las viviendas limpias no han sido atendidas y como consecuencia ahora los pugilistas son castigados en el cuadrilátero.

Por los lados de la esquina saludable hay alarmas y el campeón ha solicitado a sus pupilos que también suban al ensogado para fumigar a los pugilistas zancudos, aunque se trate solo de un paleativo para aliviar las ronchas de Pablo Pueblo.

El pleito es de vieja data y ya ha llevado a la tumba a tres trompadachines en lo que va del año, lo que tiene a la fanaticada con dolor de cabeza y en corredera para evitar caer también en la lona.

Expertos de la esquina saludable advierten que solo la prevención frenará la implacable paliza que se avecina.