Rayos de luz (parte XXI)

sábado 31 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Es un hecho comprobado que la maquinaria contribuye a generar más desempleo, debido a que produce más en menos tiempo, con menos personal y con mayores ganancias .

En 1935, Hitler inició la persecución de los judíos, los cuales fueron hacinados en campos de concentración, donde murieron por miles.

Un águila que había llegado a la cima de una montaña, vociferaba, muy ufana : ! Quién ha llegado más alto que yo ! Yo, le contestó un escarabajo, que se encontraba más arriba. Alzó la vista el águila, y le contestó : ¡ Sí, tú, pero arrastrándote!

Millones de personas en el mundo mueren todos, todos años a causa de la alta presión. Esta enfermedad está relacionada a la mala circulación de la sangre en las arterias. Se debe, casi siempre, a una alimentación inadecuada.

---Sancho, dónde está el castillo de Dulcinea, dijo Don Quijote --Que yo sepa, dijo Sancho, la casa de Dulcinea era una vivienda muy pobre, pero, veamos, ya vamos llegando. Al acercarse a la casa de Dulcinea, una mujer joven, venía arreando unos cerdos. Sancho la reconoció: Dulcinea, Dulcinea. Ella no lo oyó y siguió arreando los cerdos, y se dirigió hacia un manantial, que por allí había.--¡Esa no es Dulcinea, ni su castillo, replicó Don Quijote. Eso es obra de un hechicero, que me tiene ojeriza!

El río más largo del mundo es el Amazona, tiene una extensión de 7,062 Km.