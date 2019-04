RAYOS DE LUZ III PARTE

domingo 21 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

1. Dicen que al morir Bolívar, exclamó, muy decepcionado con los países que liberó : ¡ ‘He arado en el mar'!

2. Encuentro en los bosques, en la hermosa primavera, los lugares más apropiados para escribir, sea sentado en troncos caídos, o en tocones, y en esos lugares he escrito casi todos mis recuerdos. Walt Witman.

3. Yo quiero, cuando me muera /con Dios, pero sin amo , / tener en mi tumba un ramo/de flores y una bandera. José Martí.

4. Santiago Makay ( Fray Rodrigo) fue el historiador panameño que escribió las famosas crónicas ‘El Panamá que se Perdió'.

5. No hay en la vida contento mayor que iguale a alcanzar la libertad perdida. Cervantes.

6. Nadie debe desesperarse mientras pueda respirar. ¡Mientras hay vida, hay esperanza! Erasmo

7. La ignorancia y la noche son dos lúgubres hermanas-La una hace los corazones malsanos, los pensamientos insalubres. La otra es el estancamiento de las tinieblas. Víctor Hugo

8. Aquí están los libros, resignados y callados. No instan, no llaman, no piden. En su estante están, y esperan resignados. Una somnolencia parece envolverlos. Stefan Zweig

9. Las personas sonrientes proyectan hacia los demás una imagen que trasmite confianza , seguridad y optimismo.

10. En el origen de todas las grandes cosas, hay una mujer. Lamartine.