Rayos de luz, II parte

sábado 13 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

1. Mucho antes de los años 70, los medios de comunicación del mundo entero hacían alusión al Triángulo de las Bermudas como un lugar siniestro, donde desaparecían, en forma misteriosa, cientos de barcos y aviones con todos sus tripulantes y pasajeros, sin dejar rastro. Hoy, estas fuerzas diabólicas que allí se desencadenaron, inexplicablemente han desaparecido, como si un poder superior las hubiera desactivado.

2. La tiranía es la escalera que conduce a los abismos del mal. Víctor Hugo.

3. Nos representamos el tiempo como un río que corre sin cesar, viniendo no se sabe donde, yendo no se sabe donde. En verdad, jamás se ha movido, no es el quien fluye, somos nosotros los que pasamos Maeterlick.

4. La materia tiene, probablemente miles de otras cualidades que no conocemos. Voltaire.

5. Los muertos no oyen los panegíricos, ni las alabanzas que los vivos pronuncian en su nombre. No ven sus mausoleos, sus bustos, sus estatuas. Màs, no sería también màs conveniente mirar por un hombre justo cuando vive y necesita el apoyo de sus semejantes. Montalvo.

6. El apuro trae cansancio. Cuántas personas lisiadas, cuántas en el cementerio, cuántas con serios problemas, por no observar este sabio consejo.

7. Según Einsten, la barrera de la luz y la barrera del tiempo son una sola, o sea 300 mil kilómetros por segundo, una velocidad que ni los cohetes,ni ningún artefacto inventado por el hombre ha podido superar-

8. Què es la vida ? Un frenesí . Què es vida? Una ilusión, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Calderón de la Barca

9. Obtener energía barata, no contaminante e inagotable, hoy es un sueño hecho realidad. Pero se sabe que poderosos intereses económicos se oponen a estos novedosos proyectos.

10. Pensar y actuar con optimismo es un mecanismo que nos impulsa y nos revitaliza en momentos de crisis y dificultades.