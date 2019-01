Quieren recibirlos con buen boxeo

lunes 14 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 14 de enero del 2019

La esquina de los veteranos jubilosos está que arde y no cree en nadie en los cuadriláteros, prometiendo un buen espectáculo en los ensogados nacionales si no logran obtener un aumento en sus bolsas.

Esta aguerrida esquina lleva algunos días tirando buenas combinaciones y rectas de zurda, que han dejado a más de cuatro trompadachines tambaleando y afirman que aún viene más.

Luego que el Kid Eladio tiró la toalla para irse al retiro definitivo de los tinglados, la esquina estuvo apagada, pero como el hambre no perdona a nadie, se ha vuelto a activar y vienen con sangre en los ojos.

No es para menos, pues llegar a viejo en el boxeo no es buen negocio y las bolsas flacas no alcanzan ni para hacer un supermercado decente, mucho menos cuidando aún hijos y nietos, pues no es un secreto que con lo dura que están las cartillas, es difícil lograr independencia total.

Según pronósticos el Pacha tendrá que sentarse a negociar con los promotores, pues a pocos días de la jornada mundialista, tener a los veteranos tirando puñete en las calles es mala propagando, por lo que deben apagar ese fuego pronto.