Quien roba al Estado es un asesino

jueves 25 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Según los medios, solo Salerno devolvió 20 millones, Guardia 30 y a los hijos del prófugo se les busca por 22

Odebrecht pudo haber repartido en coimas más de dos mil millones, de los cuales la señora procuradora nos habla solo de 59. De ser así, ¿cómo se justifica que la suma devuelta por los beneficiados con medidas cautelares o delación premiada y los que aún se investigan sume mucho más?

Según los medios, solo Salerno devolvió 20 millones, Guardia 30 y a los hijos del prófugo se les busca por 22; solo ahí van 72 millones, sin hablar del loco y aquellos que pudieran arrojar investigaciones serias, objetivas y transparentes de ex ministros, asesores, directores, diputados, miembros de la pasada Junta Directiva del CD, en fin esto es matemáticas.

Se habla de diputados de alquiler, más conocidos como ‘notables', cuyas fortunas nadie investiga y con la nueva Junta Directiva del CD, pudieran alquilarse más para aprobar a las designadas por Varela.

Nuestro país es un caos, sin violencia armada, pero igual desangran la población. Mientras diputados y allegados al gobierno se enriquecen, nuestras comunidades campesinas y aborígenes no cuentan carreteras ni buenos caminos de penetración, puentes, agua potable y menos luz eléctrica. No tienen centros de salud y no se alimentan, sólo comen para vivir.

Quién roba al estado asesina directa y vilmente a la población. Muchos niños y adultos mueren por falta de medicamentos o desnutrición. A los próximos candidatos hay que exigirle una constituyente en el primer año de gobierno. Esa constituyente debe incluir la revocatoria de mandato, cada dos años y medio, en todos los escaños de elección, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y universidades. Declarar como crimen el robo al Estado y sancionarlo como tal.

El fuero o inmunidad sólo debe ser considerado para las opiniones expresadas en la Asamblea o lo relacionado a sus cargos, no para proteger robos al Estado.

Aumentar las penas por enriquecimiento injustificado, sin importar cargos, sean diputados, magistrados, etc. Todo delincuente tiene que ser procesado y condenado, independientemente cargo o parentela. Las leyes no pueden continuar protegiendo criminales.

Mama Juana muere desangrada en silencio, porque sus hijos no la defienden y los padres la roban y violan. Dios te salve, Panamá.

Economista, educador, humanista.