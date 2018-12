¿Quién se refugiará en La cueva de ladrones?

jueves 6 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Quienes aún viven con la mirada perdida, soñando que los panameñistas son la divina pomada, eviten volver untarse ese ungüento, le puede salir muy caro, como caro pagaremos ese voto de incautos a Juan Carlos Varela en 2014.

Vemos con preocupación cómo son destruidas viviendas y fincas de familias pobres que por 15 años y más han usufructuado sus pertenencias en diferentes localidades, para beneficiar empresas, comerciantes, políticos o benefactores de campañas, donantes, etc., obviamente ‘todo lo tienen en regla'.

Surgen movimientos de protesta, como la Asociación Nacional de Ganaderos y del Movimiento Ganaderos al Rescate quienes provocaron manifestaciones, esgrimiendo que el gobierno está llevando el sector agropecuario a la quiebra.

La policía, al servicio de quienes incrementan su salario, no se percatan que la solución personal es buena, pero la familiar y del país decae constantemente.

Negó implementar nuevos impuestos, quien dijo 100% agua y cero letrinas, pero jamás cumplirá. Ahora avanza con negociaciones que pudieran no solo endeudar mas al país, sino hipotecarlo o venderlo, porque quienes vienen, lo hacen en busca del Canal y no traen la cuerda para enseñar a pescar, traen sus propios peces y carnívoros. No jueguen con los chinos, ellos tienen definido su objetivo, nosotros ni siquiera lo tenemos.

Pareciera no haber un solo gobierno panameñista que le haya dado prosperidad, desarrollo social y económico al país. Los niveles de retraso y endeudamiento que dejará quien se refugiará en ‘La cueva de ladrones', como bautizara esa organización el hoy detenido, son enormes, razón demás para que ese partido desaparezca, sin votos.

Estamos sin medicamentos y se malgastan los recursos en nombramientos en la 080, 172 y 171, incluyendo contrataciones a extranjeros, viajes suntuosos y otras actividades que pudieran traer consigo mayor inestabilidad, profundizar el endeudamiento, así como hacer más ricos a diputados y personas cercanas al Ejecutivo. Dios te salve, Panamá.

El autor fue precandidato a la presidencia por el PRD