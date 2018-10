¿Y quién protege nuestro ambiente?

martes 23 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 23 de octubre del 2018

Qué pena que en Panamá no haya una institución o un funcionario encargado del tema que tenga que ver con el cuidado del ambiente. No se puede pensar en el Ministerio de Ambiente, pues más bien parece que se encarga de cuidar que no queden muchos árboles en ninguna parte del país. Varios ejemplos, la devastación por los nuevos carriles para la vía que conduce desde la ciudad capital hacia la provincia de Panamá Oeste, los permisos que dio el de Siempre para cortar madera en varias zonas de la provincia de Darién y la pretensión de los nasos para que los padrastros les aprueben su comarca. No queremos decir que no tengan derecho, porque son los primeros ciudadanos cuando llegaron aquí los malandrines españoles, pero darles un espacio en el que se pierda más del 60% del Parque Internacional La Amistad, como que es un despropósito. Y ni Mi Ambiente ni el de Siempre, ni pelúa, dicen algo. Es más, el de Siempre quedó mudo, como cada vez que debe opinar de algo que no quiere ni saber. Ojalá que trabaje de verdad por nuestro ambiente y que ahora, con las críticas, no salga a llorar porque le dan cuero parejo, por eso mismo, por no cuidar nuestro preciado ambiente.