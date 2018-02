¿¡Qué república!?

jueves 1 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Foto reveladora del ocaso presidencial: Gabinete en pleno, sin su líder, Varela, iracundo con la marcha frente al hogar presidencial. Emula los últimos días de la Pompeya militar.

En un arranque de sinceridad, Panky Soto admite, ante los reflectores, sus colegas y quienquiera oirlo, que engaño a sus electores. ¡Qué Soto, qué franqueza! Emula a Afú, quien extendió ante la comunidad sus fallos de billetes.

Axú anda buscando el artículo de la Constitución para enjuiciar al Panky de la sinceridad. El artículo 136 de la Constitución establece la obligación de la autoridad de garantizar la honradez del sufragio. Panky nos indica que hizo lo contrario. Pero Axú no debe estar en el territorio patrio. Unos llaman al diputado descarado; más bien: es masoquista y se autolacera. El pez muere por el micrófono.

Popi reclama que no la comunidad en pleno no quiera aprobarle al Primer Hermano sus postuladas magistradas. Al Toro y a Mireya, sí, pondera. Lectura con reglas viejas la del diputado Varela varelista. Las redes sociales no existían entonces. Cambie las gafas; no lee bien. Son otros tiempos, Popi. Este reloj de este momento anda en maratón.

Esa Corte en apuros: con magistrados viajeros, disolutos, con otros que se les acabó la papa, y otros sin ser designados, que suplencias son hasta más importantes, que lo diga Zamorano, un día principal y otro suplente, y siempre en la cuerda floja del humor presidencial. Mejor de principales Camargo, no mi filósofa favorita, Edilia, y la Cossú, arriba, con su Axú que la quiere lejos o fuera del Gil Ponce.

Qué república tan apolismada. Justo Arosemena, mejor que no esté por acá; Aristóteles, qué bueno que no tiene planeado visitarnos, ni para el Carnaval.

El que quiera conocer a Panamá que venga porque se acaba: se revuelca en su tumba don Rufino Cuervo, colombiano.

