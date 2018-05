¡Qué irresponsabilidad!

viernes 4 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Es imposible que un niño coma vegetales y frutas si desde pequeño su familia no se los dio

Cada vez que veo un niño comiendo dulces o acompañando a sus padres al supermercado al lado de un carrito lleno de comida que engorda pienso en lo irresponsables que son sus padres y el médico que lo atiende. ¿Cómo no hacen algo por ayudarlo? A veces toda la familia tiene un problema de peso, otras veces solamente el hijo y ese detalle es el que más me llama la atención. Me alegró muchísimo que al fin se controle, o trate de controlar, lo que se ofrece en las "tienditas" de las escuelas. La idea de subir los impuestos a las bebidas azucaradas es excelente y espero que pronto sea una realidad a pesar del lobby en contra que seguramente presionará para que esto no suceda, pero todas estas iniciativas no son sufientes sin no son apoyadas con campañas masivas a nivel nacional con información, tips y recomendaciones que estimulen a todos a comer mejor.

Es imposible que un niño coma vegetales y frutas si desde pequeño su familia no se los dio. He conocido a jóvenes que no tienen idea de lo que es una colifror o una naranjilla; lamentablemente en Panamá se cree que una ensalada solo puede ser de papas con mayonesa o lechuga con tomate y cebolla.

Médicos, padre y abuelos deben estar más pendientes de los niños a su cargo. No menciono a las empleadas porque ellas solo siguen órdenes.

Por favor, seamos responsables y evitemos que nuestra juventud siga engordando y desarrolle enfermedades que antes eran típicas de los viejitos.

¿Cómo es posible que una criatura de 10 años sufra de colesterol, presión alta y diabetes causadas por el sobre peso? Ni hablar del bulling, bueno, tal vez sus padres deban ..!mirarse en el espejo!

Relacionista pública, activista vecinal y editora