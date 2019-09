¿Privatizando el agua?

lunes 2 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

No podemos concesionar para lucro ninguna fuente de agua, ni ríos, ni lagos, ni potabilizadoras.

Hay un terrible error conceptual, de los proponentes de la ley de Asociación público privada APP, cuando afirman que no se meten con temas de agua y educación. No quieren repetir el error que movilizó miles de personas en las calles, en los intentos previos. Pero resulta que identifico entre los asesores del buen Gobierno, al mismo que intento privatizar el IDAAN en gobiernos pasados. Ahora repite dentro de una ley disfrazada de oveja presuntamente noble y tierna, pero recordándonos que sin esa ley de APP se hicieron corredores con concesiones leoninas que no fueron beneficiosas para los panameños.

Hace poco en Estocolmo, en la semana internacional del agua en un evento organizado por el instituto internacional del agua ( SIWI) el BID está feliz anunciando que va a poner a circular $15,000 millones de dólares para proyectos e inversión en agua y saneamiento en los próximos cinco años. Por eso no se engañen que el tema del agua muchos gobiernos quieran hacer las APP, pues plata va haber como hubo para Odebrecht o no? Pero aquí, nos venderán la idea que es para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y cuanta hierba aromática a los oídos. Pero muy en el fondo lo que viene es como endeudar al país y sacarle provecho con un amigo en una empresa privada.

No podemos concesionar para lucro ninguna fuente de agua, ni ríos, ni lagos, ni potabilizadoras. Nada que una vez construyan pretendan recuperar lo invertido cobrándole a los panameños un agua más cara. ¡¡El agua es salud y es básico para la vida!! no es una carretera o corredor opcional

MÉDICO