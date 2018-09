Primarias partidarias y otras hierbas

miércoles 19 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Peor ha sido ver que a pesar de la campaña de No a la reelección esos mismos diputados hayan tenido el descaro

Acabamos de vivir un proceso más de elecciones primarias para escoger candidatos a la Presidencia de la República, con lo cual ya tenemos dos en firme Rómulo, por el CD, y Nito, por el PRD, y ya arranca la del Panameñismo y el FAD.

En lo que hemos visto, el librito aplicado es el mismo; y los candidatos ganadores (Rómulo y Nito), los victoriosos , obtuvieron el apoyo incondicional de los diputados, la mayoría de ellos involucrados en actos de corrupción y malos manejos de las partidas que se les han asignado, tanto en este gobierno como en los anteriores, algunos de los cuales hasta rofean pública y obstinadamente a la ciudadanía que les exigimos transparencia en el uso de los fondos públicos.

Peor ha sido ver que a pesar de la campaña de No a la reelección esos mismos diputados hayan tenido el descaro de postularse y peor aún que la membresía de su colectivo, los haya sacado para llevarlos a correr otro período en el parlamento esto en el caso del PRD.

Claro, al mantener las mismas reglas y en algunos casos con otras ventajas de acuerdo al Código Electoral, no podíamos esperar otra cosa; por eso, hoy más que ayer, se hace urgente convocar una Asamblea Constituyente, puesto que de no hacerlo el país está perdido, sin ninguna esperanza de cambios ante las bribonadas de siempre: diputados que corren con la plata mal habida de fondos estatales vs ciudadanos que a fuerza de pulmón intentan caminar en los mismos ámbitos para competir en condiciones totalmente desventajosas.

De igual forma, como quiera que la carrera a una diputación es por circuitos electorales, que ellos por sí y ante sí, no van a cambiar puesto que esto les permite mantenerse en los cargos, lo que no es igual si la carrera fuera para Diputados Nacionales y en donde se competiría en igualdad de condiciones; aunque sabemos que siempre llevarán algo de ventaja puesto que la radio y la televisión venden y al tener acceso a ellos ya tienen ventaja.

Por lo anterior; si queremos cortar el vicio de raíz, hay que eliminar la reelección consecutiva a todo cargo de elección popular y se acaba la vaina, no es posible invertir en campañas por encima de medio millón de dólares para alcanzar una diputación y al final terminar cobrando durante todo el período $420.000.00 brutos sin incluir descuentos de ley. Esta matemática no cuadra por ninguna parte, si esto es así: ¿Qué otra cosa van a hacer los diputados a la asamblea?

Hasta ahora tenemos dos candidatos rehenes, veremos que pasa con los que vienen.

EX SECRETARIO GENERAL CGTP