Prevención: medida clave para erradicar la violencia de género

jueves 26 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Adicionalmente, las mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja tienen un 16% más probabilidad

En América Latina y el Caribe, cerca del 30% de mujeres ha sufrido de agresión física o sexual por parte de sus parejas o ex parejas, según la OMS. Como en otros ámbitos, la realidad en la región se presenta de forma bastante heterogénea. Esta situación, además de suponer un lastre para el desarrollo latinoamericano y de reflejar una desigualdad de género preocupante, afecta directamente a la salud pública y a la particular de mujeres y niñas. En altos porcentajes, ellas sufren lesiones, embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, problemas de autoestima y autoagresión, depresiones, alcoholismo, por nombrar solo una parte de la extensa lista de perjuicios. Adicionalmente, las mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja tienen un 16% más probabilidad de dar a luz a bebes con insuficiencias, el doble de abortar, cerca del doble de padecer depresión y 1.5 veces más expuestas a contraer VIH. Ante esta situación, es pertinente adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Creación y profundización de leyes: Casi todos los países de la región tienen leyes contra la violencia doméstica, aunque en los próximos años los esfuerzos deberán orientarse en aplicarlas. En este sentido, es imprescindible avanzar en concienciar a la ciudadanía acerca de la magnitud del problema. Empoderamiento económico de las mujeres: La dependencia económica y la insuficiencia de ingresos constituye un factor que incide en la permanencia de las mujeres en situaciones de violencia, por eso se deben promover acciones para que las mujeres mejoren su autonomía económica, impulsar iniciativas que generen cambios en la vida de las mujeres y potencien sus capacidades de liderazgo como agentes de cambio social, económico y político. Fortalecimiento de las políticas públicas sobre inclusión de la mujer en la vida social y económica, es necesario implementar programas de tratamiento a las víctimas, agresores e hijos de las víctimas, ampliar la oferta de los servicios públicos a las mujeres, acciones para la prevención, estrategias para incorporar en la política educativa nuevas disposiciones y medidas que conduzcan a transformar la cultura machista, sensibilizar a los hombres y niños e informar y prevenir a las mujeres y niñas.