Prepárate para milagros, para cosas ‘cosas mayores'

jueves 29 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Él te lo ruega-, que suba a tu EMPRESA, familia, trabajo, proyecto, estudios

‘Empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales', según Wikipedia. Y, Si món/Pedro tenía una empresa, empresa pesquera, que llamaremos: Simón & Cía. No sé si era grande, no sé si familiar, no sé si pequeña EMPRESA: no lo dice la Escritura. Algo sí dice: Simón tenía una barca y se dedicaba a pescar con otros hombres; ¿trabajadores o socios o colaboradores?, no sé, la Palabra no especifica. Pero sí especifica que Jesús ‘rogó' a este EMPRESARIO que ‘apartara su barca de la orilla, y sentado en ella, El Maestro enseñaba'. Luego, Jesús llevó a Simón y Cía.: ¡a un éxito sin precedentes! Después de una noche de fracasos, los pescadores siguieron las instrucciones de Jesús, entonces, ‘recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían', y se vieron forzados a compartir su éxito con otras EMPRESAS. Pero, Jesús mostró a Simón que el éxito sin precedentes era poco, comparado con las ‘cosas mayores' que vendrían. Para eso y por eso, Simón siguió a Jesús. Y tú, EMPRESARIO o potencial EMPRENDEDOR: ¿estás preparado para ir tras metas más altas? Deja que Jesús ‘suba a tu barca' -Él te lo ruega-, que suba a tu EMPRESA, familia, trabajo, proyecto, estudios; luego, olvida el fracaso, olvida la noche, sigue Sus instrucciones, síguelo y prepárate para milagros, para cosas ‘cosas mayores' que el éxito.