El poder económico se aleja del gobierno

miércoles 10 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

El balance a lo interno es que la gestión de gobierno del partido Panameñista a la cabeza, resultó un fiasco

A escasos 16 meses de que finalice la gestión de este gobierno, es evidente que desde ya se inicie una especie de reevaluación por parte de todas las fuerzas y sectores que contribuyeron al triunfo. Desde este momento, los partidos políticos que apoyaron la alianza, se prestan a las discusiones internas que deben llevar a esos colectivos a fijar la línea de si les resulto el co-gobierno o tienen que mirar para otro lado.

El balance a lo interno es que la gestión de gobierno del partido Panameñista a la cabeza, resultó un fiasco, toda vez que estos partidos y fracciones están peor política y estructuralmente que cuando empezaron el co-gobierno. No han crecido en su membresía, no se han renovado en sus direcciones, no tienen funcionamiento orgánico ni control de sus cuadros en puestos de elección o de designación y como si fuera poco, su poder de convocatoria es nulo y rematan con una pésima pérdida de la imagen en la opinión pública.

De igual forma, el poder económico del país, y más específicamente los que metieron la chequera para que Varela pudiera gobernar, han empezado a revisar su flujo de caja y determinar si el inventario le da un balance positivo o no. Al parecer los números no cuadran y necesitan que el gobierno cierre en estos 16 meses los grandes proyectos de inversión adjudicándoles por lo menos un 49 % de los mismos antes de que deje el poder y así se lo han hecho saber, horas antes de la comparecencia en la Asamblea. Sera esto el motivo del histriónico discurso?

Pero la cosa no quedo allí, ya que este poder necesitaba mensajear al presidente de que estaban hablando en serio, y metieron unos buenos reales a la campaña del Cortizo-ma del PRD con el bomboso acto de una simple declaración que perfectamente se pudo realizar en su oficina en una conferencia de prensa. El alejamiento comenzó y Varela lo sabe.

Analista y consultor político