Poca empatía empresarial

viernes 9 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Volví a escuchar a otro presidente empresarial, joven también, decir que, palabras más palabras menos, el panameño no tenía educación por lo que no podía ejercer ningún puesto de trabajo de forma correcta y era necesario traer ‘mano de obra extranjera '; me enfurecí, pues si bien en los últimos años la educación pública ha bajado bastante es gracias al panameño y a los buenos inmigrantes que este país es próspero. Es obvio que los empresarios buscan es mano de obra barata.

La realidad es que como un gerente o dueño de empresa trate a sus empleados así tratarán éstos a sus clientes. Hay empresas que son dirigidas por personas con visión y real empatía hacia sus colaboradores, pero hay otras donde los altos mandos tratan a sus empleados de forma grosera y déspota.

El trabajador necesita saber que su empleador comprende sus carencias y necesidades y la empresa debe saber reconocer al individuo que necesita un poco de ayuda para ser mejor. Invertir en seminarios y cursos para mejorar la calidad del trabajo no debe ser considerado un gasto. Las promociones y aumentos de salario deben ser por méritos.

Singapur apostó por contratar profesionales extranjeros por tiempo definido. Ellos debían enseñar y capacitar a nacionales. Funcionó. Es una excelente idea; aquí ya se hizo en los 60. Funcionó. También se dieron becas a jóvenes talentosos.

Pensemos en Panamá y luego en la cuenta bancaria.