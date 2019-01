El pleito se les puso cuesta arriba

martes 8 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 8 de enero del 2019

Ya la promotora del arnulfero no sabe ni que hacer para voltear la tortilla en materia de seguridad. La cuadra que reina en el box del patio se ha quedado sin ideas y está recibiendo todo tipo de trompadas de parte de los temibles cacos, que nos tienen en tembladera.

La afición reclama más efectividad, en lo que queda de la era de Kid Pacha. Este es uno de los temas que han puesto contra una esquina al monarca pesado.

Ya el fanático no quiere ni salir de su casa a tirar golpes por su pan, por miedo a no regresar. Los del arnulfero han demostrado que no tienen la pegada para resolver este tipo de situaciones.

Sabiendo que el panzón no dio la talla, lo trajeron de vuelta y ganando tremendo botín.

Mientras que la inseguridad reina en los tinglados panameños, los veteranos del ring siguen con su ofensiva tratando de que el monarca de los pesados se doble y les de su sencillo.

También se han anunciado asaltos de estudio entre los trompacahines del campo y segundas de Kid Pacha, la iglesia mediará. Son tantos los combates que tiene en frente Kid Pacha, que debe estar confundido. Su reinado ha estado lleno de complicaciones.