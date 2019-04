Planes de Gobierno, ¿sirven?

lunes 22 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Más peligroso que poner exageraciones es no poner nada

Existen planes de gobierno de todos los candidatos y sus fanáticos se atacan el uno al otro con la premisa que el tuyo es más completo que el otro. Cuando el debate debiera ser, ver qué solución proponen.

En caso de educación, debe decirnos cómo mejorar la calidad del docente y que esto sea reflejo de un MEDUCA que les paga a tiempo, pero ¿cómo? Como lograr que haya laboratorios en ciencias y talleres en las escuelas técnicas con vehículos y piezas para reparar. ¡Viven en escasez imaginándose que tienen reactivos o herramientas y reparando autos en dibujos!

En cuanto al ambiente, carreteras y vivienda, ¿por qué no estamos dando pasos unidos en detener la deforestación del Canal y Darién? ¿Por qué no hay planes de reforestación de la cuenca? Debemos ver qué campaña se resiste a la unificación en salud cuyo modelo es sacarle la plata a la Caja para hacer politiquería dizque atendiendo a los no asegurados. Usan la atención primaria para hablar bonito de los problemas comunitarios y hablan de determinantes de la salud, agua, trabajo, vivienda, carretera, lo que sea, pero no ponen propuestas concretas. Más peligroso que poner exageraciones es no poner nada. No te dejes engañar defendamos la CSS. Felices pascuas de resurrección.