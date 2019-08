El patinazo del dr. Mariano

lunes 12 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Reducirle el pago a la Universidad de Panamá, con la finalidad de impedir los acuerdos internacionales

Existen médico en la Asamblea de diputados, pero lejos de una legislación para mejorar la compra de medicinas, lejos de una ley que fortalezca la CSS para mejorar sus servicios o pensiones, un diputado de Colón pretende abrir la discusión de la ley de certificación profesional del Sector Salud.

Creo que, en su inexperiencia de nuevo diputado, alguien que odia o no respeta a la Facultad de Medicina, le sugirió la absurda idea de salir a defender a profesionales de salud con mediocre formación, con la excusa del derecho al trabajo. No defiende a los pacientes ni la calidad de las atenciones en salud, al contrario, quiere que le retiren o faciliten los exámenes de certificación profesional. Esta es nuestra única firme barrera académica para garantizar que quien toque un paciente en nuestros hospitales, tenga un mínimo de conocimientos médicos, no importa donde se haya graduado dentro o fuera del país, pública o privadamente.

Reducirle el pago a la Universidad de Panamá, con la finalidad de impedir los acuerdos internacionales que permiten exámenes de alta calidad y transparencia e impermeable a la corruptela, es curioso pues no le ha preocupado les cobren carreras B/ 60,000 y que no les tengan hospitales para su práctica privada, pero si quiere regular un pago de 200. ¿Usted aceptaría en su empresa poner una cajera que no sepa sumar, para que aprenda luego? Todos en alerta ante esta amenaza disfrazada para una avalancha de profesionales extranjeros, sin verificar calidad.

MÉDICO