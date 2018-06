Hoy es el día para ser feliz

martes 26 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Gozarte, alegrarte es tu decisión! Mira el caso de José: envidiado

A veces nos empecinamos en postergar la felicidad. ¿Cómo? Diciendo que: ‘seré feliz cuando me gradúe, cuando trabaje, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando los hijos crezcan, etcétera'. Al final, se va la vida y el ‘seré feliz' nunca se convierte en ‘soy feliz'. Por alguna razón pasamos por alto que sólo el regalo de este día es razón de sobra para ser feliz. Dios nos ha regalado este día…todo lo que hagamos en él es ganancia si aceptamos esta Palabra: ‘este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él'. ¡Gozarte, alegrarte es tu decisión! Mira el caso de José: envidiado, vendido, acusado injustamente, encarcelado, perseguido y desterrado…decidió ver en el nacimiento de su segundo hijo –Efraín-, algo superior y dijo: ‘Dios me hizo FRUCTIFICAR en la tierra de mi aflicción', pues eso significa el nombre Efraín. Es decir, en medio de su tristeza pudo ver que Dios le ‘MULTIPLICABA, RETOÑABA, AUMENTABA….le hacía PRODUCTIVO', puesto que todo eso implica el concepto FRUCTIFICAR, pero en el original hebreo (??????) para. Ahora bien, en medio de todas las dificultades, la Escritura dice que ‘José soñó', y añade repetidamente que ‘el Señor estaba con José'. Entonces, ¿qué tal si aceptas los sueños de Dios y la compañía del Todopoderoso? ¡Hazlo!, y decide que, a pesar de toda adversidad, el día para ser feliz, para FRUCTIFICAR: ¡es HOY! ¡No lo postergues más!GÉNESIS 41:52 ‘…Dios me hizo FRUCTIFICAR…'.