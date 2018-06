Panamá políglota

lunes 18 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Empezamos con la enseñanza del inglés, que en mi concepto debemos dominar la mayoría de los panameños

El término ‘políglota' se refiere a la persona que domina varios idiomas. Bilingüe es el que habla dos, y trilingüe el que tiene habilidad en tres. Con esto de los viajes del presidente Varela, acabaremos siendo, en teoría, un país polígloto, porque donde va promete que se reforzará la enseñanza del idioma que se habla en el país que visita.

Empezamos con la enseñanza del inglés, que en mi concepto debemos dominar la mayoría de los panameños. Prometió que se reforzaría su enseñanza porque era el lenguaje de los negocios. Todavía no he visto resultados contundentes. En mis tiempos escolares, salíamos mucho mejor preparados en ese idioma de los colegios privados, al punto de que, si entrábamos a una universidad en Estados Unidos, siempre llegábamos a los grados más altos en las pruebas de ingreso. Esto no es así ahora, a menos que el estudiante asista a una escuela bilingüe, que generalmente son costosas y exclusivas.

Al establecer relaciones con China prometió reforzar la enseñanza del mandarín (lo que se ha estado haciendo gracias a la laboriosa comunidad china en nuestro país) porque es el idioma que más personas hablarán en un futuro. No sé si en Jordania prometió implementar cursos de árabe, y si en Israel prometió la enseñanza del hebreo. Ahora en Rusia, para caerle simpático al inescrutable presidente Putin, proclamó a los cuatro vientos que el ruso sería una prioridad en las escuelas panameñas. Desconoce, entre las muchas cosas que no se interesa ni en averiguar, que hubo una gran cantidad de estudiantes que estudiaron en la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos gracias a las becas que otorgaba la entonces Unión Soviética y que permitió a jóvenes de escasos recursos ser hoy médicos, ingenieros, economistas y muchas otras profesiones.

Pero el español, que es hablado por 559 millones de personas en el mundo, según el Instituto Cervantes, cada día se habla peor en Panamá. ¿Por qué no se le sugiere al presidente que refuerce la enseñanza de nuestro idioma?

