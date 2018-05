Panamá para iniciantes rusos

jueves 24 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Ni la estepa más chica es tan pequeña como ese país. El general francés Napoleón Bonaparte quiso invadir

(Desde Petesburgo). Ese paisito se llama Panamá. Y está despoblado. Cualquier barrio de Moscú tiene más gente. Queda cerca de México lindo, aunque poco gusta el tequila. Les arrebata el vodka, pero endiosan el seco. Los accidentes de tránsito son tantos como si ellos tomaran vodka.

Ni la estepa más chica es tan pequeña como ese país. El general francés Napoleón Bonaparte quiso invadir ese microterritorio, sin embargo el intento no fructificó porque en el mapamundi los generales nunca lo encontraron: una mosca se posó sobre él.

Tienen trillones de mosquitos y mucho calor. Están felicianos con un solo canal, con el que ganan muchos rublos, pero después se lo embolsa una peste de político al que le llaman ratonov. Fértiles y prolífica. Se les ve por la Plaza 5 de Mayo, la Plaza Roja de allá.

Los asuntos no iban tan mal. Podían ir peor porque más del 20 % es pobre para bruto. Como en Haití, que está en el Oceáno Atlántico, desde donde hay que echar un pie para llegar a Odesa y al Mar Muerto.

Dicen allá, pero no me consta, que los poderosos quieren mantener esa gente pobre porque así ellos les dan solo pan y circo (no tan bueno como los de Moscú), para desde el poder robar, que es un deporte para ellos.

Mientras pica y se extiende el balón de la Copa Mundial, ellos estarán representados por un Putin que tienen en el poder allá: Carluncho Varelov. No reelegible y antipático. Están entusiasmados porque Varelov decidió asistir -con recursos propios de su destilería- a los partidos del equipo panamensis, aunque un grupo de suntrosos –difícil de explicar en ruso- vaticinan que la presencia de Varelov salará a todos, incluso a la selección de casa. Lo responsabilizarán de bajón de temperatura, sobreventa de billetes de metro, de una nevada.

Varelov no quiere a su vecino Maduriev, pero sí puede hacer migas con Putin, como ocurre con Trumpinov. Adora derechones a rabiar. Varelov es un ‘yes, man Trumpinov': cualquier día le regala el canalito caliente ese.

Periodista, filólogo, profesor