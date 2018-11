Otra metida de pata en Salud (2)

lunes 19 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

El personal trabaja con las uñas y trata de mantener vivos los programas de salud, de atenciones a diabéticos

No sólo estamos desabastecidos de medicinas e insumos. No sólo no hay todos los reactivos de laboratorio para los asegurados (pero si los hay para el censo preventivo) tampoco es que no hay ambulancias y que un bebé nace en un taxi que se muere mientras tardaba una ambulancia supuestamente. No sólo los estudios radiográficos están atrasados o saturados o dañados en plena campaña de prevención del cáncer.

El personal trabaja con las uñas y trata de mantener vivos los programas de salud, de atenciones a diabéticos, de las atenciones a los jubilados, a la maternidad y niñez sin apoyo de las altas esferas. Siguen los trúhanes, juega vivos, macumberas y demás recomendados de otros políticos haciendo lo que les da la gana en salud. Mientras los gremios incluidos en la Comisión de Alto Nivel suplican por atención de las autoridades en sus supuestas medidas y son ignorados, pero los mantienen creyendo que un útopico sistema único de salud, se podría construir sin que Gobiernos se salten los pasos y hagan lo que les da la gana como con la propuesta corrupta de una institución única de compras en salud. Huele a negocio como el hemocentro.

La división que quiere un sector de empresarios es para privatizar los fondos de pensiones y lucrar más de $90 millones en ganancias como en Chile y la salud entregarla al MINSA como en Colombia y esta a nuevas entidades llamadas EPS (empresas prestadoras de salud) y gente pobre a sufrir, pues se limitan los servicios según cuanto cotiza y el resto paga de su bolsillo.

Médico