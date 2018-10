Al oído de ANTAI, Contraloría y Ministerio Público

lunes 8 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

El miedo de los corruptos es que los valientes no teman denunciarlos (y que funcione la denuncia) por eso, la intimidación, traslados y ataques en algunos servicios de salud son altamente sospechosos. El Ministerio de Salud también hace decretos inconsultos que revuelven el escenario de salud, dando la impresión que nada les importa, pues van de salida.

Por ejemplo, si se gastan aproximadamente 700,000 al año en desfibriladores cardiacos fuera, unos 20 resincronizadores fuera nos cuestan 24,000 a 27,000 cada uno. Y las ablaciones de arritmias nos cuestan más de dos millones en hospitales privados; ¿Por qué todavía no hacemos ninguna en la Especializada? ¿Acaso esto no incumple la ley 51 y su artículo 70? Solicito a las autoridades aclaren ante la ciudadanía, que los dineros de los asegurados dueños de la Caja no se están malgastando para enriquecimiento de entes privados, sin reparar o propiciar que se brinden los servicios dentro de la Caja, lo que supuestamente de forma transitoria se han externalizado. Igualmente, en los casos de las cirugías cardiovasculares, debe asegurarse que se cumple con la ley o podría investigarse si hay omisión de los deberes de los servidores públicos.

La Junta Directiva debe escuchar las situaciones sospechosas, pues ya sea por la plata ‘prestada' por Presidencia en convenio o por compra directa, ¡es plata de los asegurados! Cuidado que, si existen personajes como el ‘dr. Jairo Ladino Corrupzales' desangrando los fondos de Enfermedad y Maternidad. Defendamos la CSS.

Médico