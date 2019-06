El nuevo director del Seguro Social

lunes 24 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

La Caja está sumida en la crisis más profunda jamás vista, donde tratan de vender la errada tesis de dividir la Caja

Esta semana se saben concursantes para ser el nuevo director del Seguro. Por los nombres que suenan, hay desde exdiputados, ex directores, exministros o excontralores hasta excandidatas de diputadas, la gran mayoría sin ser funcionarios de la Caja, no ser operativos o ya muy mayores que no les importa que pase en la Caja al salir de este quinquenio. Muchos con turnos al bate, ponchados sin haber logrado cambios ni éxito para los asegurados. Otros que no tienen nada que ver en Salud, financistas perdidos de los líos y mafias internas a vencer dentro de la Caja o fuera de ella con algunos de los proveedores. En este quinquenio hay hasta quienes libros han escrito, pero que en lo real no saben nada de la Caja y más o menos al tercer año aprenden a entender algo y finalizan como más de lo mismo y los asegurados sufriendo.

La Caja está sumida en la crisis más profunda jamás vista, donde tratan de vender la errada tesis de dividir la Caja para dejarla sólo manejando pensiones y llevarse los fondos al MINSA. Hay quienes se resisten a regresar al sistema solidario para salvar las pensiones y dignificar la vejez de los trabajadores panameños.

Me encomiendo a Dios, y pasaré a entregar mis papeles para el concurso de Director, mañana martes 25 a las 11:30 am. Seré la opción de los que amamos la CSS: obreros, docentes y jubilados que si nos importa haya medicinas y que mejore la salud y que no queremos negociados.

La CSS es de los asegurados y no de los gobiernos, defendámosla.

MÉDICO