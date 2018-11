Nos quiebran la CSS

jueves 8 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Posteriormente, nos bombardearon con otros que si bien son panameños, no cotizan; una responsabilidad

Los verdaderos dueños de la caja de Seguro Social (CSS), los cotizantes, prácticamente no tenemos derecho sobre nuestros aportes.

En principio incorporaron beneficiarios (esposas e hijos), no fue objetado porque teníamos una CSS robusta, que asumimos podía tomar esa responsabilidad, pero el gobierno se recostaba, cada vez más, sobre la CSS, disminuyendo los servicios brindados por los centros de salud y hospitales nacionales, mientras su planilla con botellas crecía.

Posteriormente, nos bombardearon con otros que si bien son panameños, no cotizan; una responsabilidad que corresponde al gobierno y no a la CSS, que es particular, nuestra, de los cotizantes.

El beneficiario es asunto de solidaridad con nuestros coterráneos, ahora incorporan a parientes de extranjeros, muchos de los cuales vienen ya enfermos y hasta crónicos, a quitarnos los cortos beneficios a los panameños.

El 11 de septiembre de 2001, publiqué ‘Salvemos a la CSS', y exponía la necesidad de imponer un porcentaje de pago por cada beneficiario, porque ningún país brinda salud gratuita a extranjeros, sólo Panamá, país que importa pobreza y también enfermedades.

No hay cama para tanta gente, pero el presidente Juan Carlos Varela, mediante el Decreto Ejecutivo 612 de 22/10/2018, pretende una ‘invasión humanitaria' de entre 3 y 6 millones de venezolanos. Aún se desconoce su propósito.

El gobierno tiene que asumir su responsabilidad con la población. Todos los panameños tenemos derecho a atendernos en los centros de salud y hospitales estatales, por nuestra condición de panameños, sin embargo, en la CSS solo e deben atenderse los cotizantes.

El costo de cualquier otra persona que se atienda debe ser cubierta por el gobierno.

El gobierno tiene que sacar sus manos peludas de la CSS. Nuestros aportes permiten mejores beneficios a los establecidos, con réditos, pero eliminando la corrupción y el despilfarro, tales como nombramientos cuantiosos y pagos por reunión o juntas directivas improductivas. Dios te salve, Panamá.

El autor fue precandidato presidencial por el PRD