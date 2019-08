Nito se gana la confianza

martes 27 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Desde su primer día de trabajo, nos viene informando sus pasos y acciones en un lenguaje sereno y directo

Con el mismo entusiasmo con el que desarrolló su campaña electoral, el ‘Buen Gobierno' comenzó su trabajo con idénticos bríos. Comparándole con los anteriores gobiernos PRD's, al de Nito le tocará enfrentarse a la peor crisis integral vivida en tiempos de democracia. Por mencionar, diremos que el desastre provocado por los ‘desgobiernos' de Martinelli y VARELA, se produjo la quiebra de la institucionalidad, de la economía, de la salud, la educación, y la seguridad, situación que contrasta con esa falsa sensación de progreso y bienestar, que algunos sectores invitan a los panameños a defender.

Desde su primer día de trabajo, nos viene informando sus pasos y acciones en un lenguaje sereno y directo, que deja muy poco espacio a las ambigüedades, y que como es de esperar, fortalecen las sus simpatías de sus electores. Si son escasos los recursos para atender las exigencias de los ciudadanos, el tiempo lo es mucho más. Por razones obvias, la reactivación de la economía figura como principal su prioridad, la que se traducirá en nuevos empleos, y pondrá ‘plata' a circular en los bolsillos.

Con el calendario en la mano, ‘sus adversarios' políticos le cuentan los días para desatar su maquinaria de desestabilización. En los 100 primeros días de gobierno, las nuevas autoridades designadas, o ‘se ponen las pilas', o van regresarán ‘a la banca'. El voto de confianza que le dimos a Nito, tiene que traducirse en respuestas. El desastre administrativo que dejó Varela será invocado como excusa solo por pocos días.

A esta fecha, ya deben tenerse listos o prestos a culminar, los exámenes de lo que recibieron, de los planes que se puede seguir, y de los proyectos nacionales que se tienen en mente desarrollar. En la visión del estadista, esos proyectos de nada valen, sino no llevan endosado la confianza ciudadana. No es fácil entender que las fuerzas que te hacen ganar una elección, no son las mismas que necesitas para gobernar. Por eso, si comenzando el gobierno, por cualquier razón se te ocurre darle la espalda a Nito, te aseguro que tu reemplazo vendrá, y de otras toldas.

ABOGADO