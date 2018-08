Nada se toma a la ligera…

viernes 24 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Los axiomas, muchas veces terminan enredando a la gente. Delantero que golea no se cambia, equipo que gana no se toca, loro viejo no da la pata y candidato que va arriba en las encuestas no asiste a debate; suelen ser algunas de las frases que se adoptan sin el mayor de los análisis. Mucho tiene que ver con tendencias, o simplemente, porque todo el mundo lo dice.

Lo cierto es que en la vida no hay realidades absolutas. Cada acción debe enmarcarse en función de su contexto. Es como una huella digital, en la que una siempre será distinta a la otra, sin importar que ambas sean de la misma parte del cuerpo humano.

El análisis resulta la parte contraria de la conducta humana. Esa comodidad que brinda el hacer lo que a uno le da la gana, por el simple hecho de sentirse bien o por estar completamente seguro de que se hace lo correcto, es lo más cercano al fracaso.

El ser humano está en la parte más alta en la pirámide de la vida por consecuencia directa del razonamiento. Sin ser el más fuerte o el más grande entre las especies que coexisten en este planeta, los humanos han sabido sacarle ventaja a la capacidad de analizar, una ventaja que ostenta sobre el resto de las especies, las cuales basan su conducta en el instinto.

El tiempo, el espacio y el contexto, son aspectos determinantes a la hora de asumir una posición sobre un tema trascendental. La decisión sobre alguna acción, por lo general influye en el resto de las cosas.

Normalmente, un automóvil puede atropellar a un peatón sobre el pavimento, pero eso no quiere decir que un carro no pueda caer de un estacionamiento elevado y aplastarlo.

En culturas como la nuestra, donde todavía hay galleras; a los apostadores les encanta presumir la calidad de sus gallos.

¡A un debate no se falta y ningún gallo fino se echa ante una buena apuesta! Periodista