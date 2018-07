La nación entera está secuestrada por los diputados

miércoles 25 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Con lo bien sabido, trillado y lo que nos queda por descubrir a los panameños del manejo que le dan los diputados al uso los fondos públicos, nos damos cuenta que la nación entera está secuestrada por los mal llamados padres de la patria o diputados desde donde irradian la corrupción al resto de la nación.

Haciendo una revisión nada exhaustiva, nos encontramos que como es obvio, ellos controlan la Asamblea de diputados desde donde extorsionan, chantajean manipulan al órgano Ejecutivo y éste desde siempre; nunca se ha querido amarrar los pantalones para ponerlos en su lugar.

El principal deber de los diputados es el de legislar, pero resulta y pasa que legislan de acuerdo a sus propios intereses para garantizarse todo tipo de prebendas y canonjías, controlan todos los partidos políticos con la excepción de los recién nacidos FAD y ‘Pais', desde donde ejercen presión y aprietan tuercas para lograr sus objetivos chantajistas, controlan casi todas las ligas deportivas del país y como si fuera poco manipulan con la Corte puesto que el juzgamiento de los Magistrados está también en sus manos, controlan ONG convertidas en monigotes creadas por ellos y para ellos y sus parentelas etc.

Qué país puede ser administrado dignamente con semejante nudo gordiano en donde todo tiene que pasar por una sola mano y donde ellos casi tienen la palabra final, mire usted que si vamos a una constituyente estamos sujetos a que sean éstos mismos vagabundos quienes la convoquen nombe no, así no se puede.

Requerimos que efectivamente el pueblo organizado se levante a reivindicar el derecho soberano de convocar por sí y ante sí una constituyente que acabe con esa chanchera que hoy llaman Asamblea de Diputados para arrancar de raíz toda la podredumbre que hoy se mantiene y protege en ese corral, porque; si no es el pueblo quien los saca la brava ellos jamás van a salir o buscar los mecanismos que permitan a ese órgano del Estado ser decente.

Dejo constancia que hay algunos Diputados que no se merecen recibir toda la andanada que públicamente expresamos, pero ellos también han de poner de su parte y hacer las denuncias que correspondan puesto que con su silencio avalan todas esas bribonadas.

Hemos perdido una oportunidad dorada, pero la esperanza es lo último que como seres pensantes debemos perder, de algo si estoy seguro y es que la mayoría de ellos no habrán de salir, puesto que de repetir los mismos para el siguiente período esto significa que somos masoquistas y nos gusta la mala vida; recuerde que para votar necesita tener dos cosas buena memoria y su cédula; si no tiene la primera entonces que no encuentre la segunda el 05 de mayo del 2019.

Ex secretario general de CGTP