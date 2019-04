MISIÓN Isaías 65:24 ‘Y antes que clamen, responderé Yo….'

martes 30 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Cada día miraba al horizonte con la esperanza de que algún barco apareciera y lo viera

??MI-SION??: ¡era un sobreviviente! Aquel náufrago se salvó de morir gracias a que la corrientes lo llevaron a una pequeña y desolada isla. Cada día miraba al horizonte con la esperanza de que algún barco apareciera y lo viera. ¡Sería su salvación! Y un día recordó una promesa de Dios: ‘Clama a mí, y Yo te responderé'. No bien había terminado de ‘clamar', cuando un rayo cayó sobre la casa, reduciéndola a redujeron a cenizas, junto a los escasos alimentos que le quedaban. Borracho de ira por aquella respuesta divina, se quedó dormido sobre la arena, hasta que el motor de una lancha lo despertó. Entonces les preguntó, ¿cómo habían dado con él? -¡Vimos la señal de humo que enviabas!, contestaron. De alguna manera, todos somos sobrevivientes de diferentes naufragios, bien sea en el amor, salud, estudios, negocios, en lo laboral, etcétera. Y cuando‘clamas', todo parece empeorar. Sin embargo, ‘que no te falte la fe', porque a veces las respuestas de Dios vienes camufladas de aquello que tememos o de aquello que no esperamos. Así que, atravieses la circunstancia que atravieses, Dios está de tu lado…por ende: son mayoría. Recuerda: la ‘voluntad de Dios es buena agradable, perfecta (y)Él tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza'. Vamos, ‘antes de que clames, ya Él tiene la respuesta '…la mejor y conveniente respuesta no solo para que sobrevivas, sino para que ‘vivas en abundancia'.