MISIÓN En Cristo puedes levantarte y seguir

miércoles 17 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Todos libramos la misma LUCHA, es la BATALLA por la vida misma

MI-SION: -‘¡Ah! Tu eres el muchacho rápido al final'-, dijo Hitler al estrecha la mano de Louis Zamperini en 1941. El atleta estadounidense acaba de romper el record olímpico de la vuelta más rápida en los 5,000 metros. ¡Y lo hizo en la duodécima, la vuelta final! Aunque no ganó medalla en Alemania, se perfilaba para el oro olímpico en Japón; esa olimpiada no se realizó, debido a la segunda guerra mundial. Pero, en esa guerra, Zamperini rompió otro record: al ser derribado su bombardero, resistió 47 días como náufrago en alta mar, mientras todos le daban por muerto -incluso el Presidente Roosevelt envió carta de condolencias a sus padres-. Sobrevivió a torturas, prisión prisioneros y a trabajos forzados. Sin embargo, realizó su sueño: frisando los 90 años recorrió las calles de Tokio portando la antorcha olímpica. Allí, visitó a sus captores y torturadores, y los perdonó. Les dijo que la fe lo había sostenido, y que la BATALLA más importante de la vida es esa: ‘la BATALLA de la fe'. Todos libramos la misma LUCHA, es la BATALLA por la vida misma: ¡la vida eterna! Fuimos creados para LUCHAR y provistos de ‘armas poderosas en Dios' para vencer: ¡úsalas! No importa cuán fuerte seas, si has o no has roto records, si estás en tu última vuelta, ni cuantas veces has sido derribado: en Cristo puedes levantarte, seguir, alcanzar tu sueño, y la ‘corona de gloria que hay reservada para ti'.