¿Meritocracia o clientelismo?

martes 10 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Y el gobierno estrenado no ha sido la excepción.

La Constitución Política actual señala claramente que los servidores públicos se han de regir por el sistema de méritos, y que ‘su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad'. De allí que la meritocracia es la base de toda carrera administrativa.

La larga lucha del funcionariado público para que se desarrollase la misma vio sus frutos hasta 1994 cuando fue expedida la Ley 9, la cual fue suspendida, escamoteada y violada por los diversos gobiernos, a su antojo, tomando en cuenta que la administración pública no ha dejado de ser concebida como un botín para los gobernantes, a través del cual negocian los apoyos para sus campañas políticas clientelistas: ya la planilla estatal asciende a más de 238,000 puestos, de los cuales sólo el 9% está en carrera administrativa.

Y el gobierno estrenado no ha sido la excepción. El pasado 6 de agosto expidió una Resolución de Gabinete No 69, a través de la cual se ‘equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa dentro del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público' en las clases ocupaciones de los niveles 0101 al 0601 (incluye desde puestos de ayudante general, técnicos y hasta profesionales). O sea que la exigencia de los títulos será reemplazada por la experiencia laboral previa.

Aunque la Dirección de Carrera Administrativa diga lo contrario, esta Resolución trastoca toda la normatividad, fundamentada en el sistema de méritos constitucional, que regula las diversas profesiones en Panamá y las diversas carreras de la función pública vigentes. De allí todo el rechazo que ha provocado de parte de diversos gremios profesionales y de las universidades particulares.

La exigencia de experiencia en vez del título académico para el ejercicio de las profesiones fue anterior a la fundación de la Universidad de Panamá (1935), de allí que Octavio Méndez Pereira dijera en su su inauguración: ‘Nada que no se halle fundado en la ciencia o no coincida con sus métodos, tiene vitalidad para llevar a los Estados a una verdadera independencia moral y económica; nada que no se funde en el estudio y el método científico puede descubrir las posibilidades nacionales, las propias fuentes de vida permanente y renovable y los caminos seguros del porvenir. Las universidades… son los talleres más activos de preparación y transformación de toda fuerza viva en la labor actual del Estado'.

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA