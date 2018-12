Mejores deseos de Año Nuevo

lunes 31 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Finaliza el 2018 plagado de metidas de pata en salud. Aquí, mis deseos en el nuevo año: deseo que en el nuevo año todos tengamos salud y bienestar, en especial los que no tienen todavía a abierto el hospital San Miguel Arcángel, deseo también se termine rápido y se abra el centro de salud de San Isidro. Deseo que no se muera nadie accidentado esperando abran estos centros. Deseo que el ministro Mayo twetee menos y haga más acciones efectivas en salud...que tenga pantalones para lograr mejor presupuesto y abrir centros y subcentros abandonados en el interior. Deseo este año haya ambulancias suficientes sin chanchuyos en sus compras o en su equipamiento. Deseo que el presidente derogue el decreto 420 de unificación de la salud Minsa Css y que evitemos un confrontación para evitar el saqueo de la Caja para atender a extranjeros y no asegurados. Deseo que se vayan los asesores y consejeros en salud que hicieron tracalerías para meter mano y atrasaron TODAS las obras en salud, desde ciudad salud hasta cada Minsacapsi o policlínica dónde metió su nariz. También deseo que el ministro Mayo deje de oír a los burócratas de siempre serviles arrastrados a la banca mundial e instituciones financieras que imponen privatización y externalizaciones, así como tampoco el Dr. Julio siga escuchando a los asesores fracasados y santeras que pululan a su alrededor y se le quite la idea de poner un salubrista arrogante del MINSA de subdirector. Que haya medicinas e insumos en nuestras policlínicas y hospitales. Que no tengamos que ir a huelga por prepotencia del ministro y complicidad de gremios sumisos, violando acuerdos de turnos. Deseo el MIDES deje de ser una caja de pago y se vuelve a lo social y se logré el albergue materno en Changuinola para bajar mortalidad materna e infantil. Que tal hagan algo por la gente que pide limosnas fuera del santuario con sus hijos o niños prestados. Que el MEDUCA pague a tiempo a los docentes. Que no privaticen el IDAAN ni la Caja, que el MOP resuelva y que MIDA ayude a los productores, sin agresiones. Qué renuncie el defensor del pueblo invisible, que acaben las mentiras y está pesadilla y que el presidente Varela se retire en paz con una elección transparente y que ninguna mano enturbie ese proceso. Ah y que mi profe Nadja no pierda humildad igual que su gente cuando huelen el poder. Feliz año nuevo a todos.

Médico