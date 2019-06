No hay margen de error

lunes 3 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

El presidente Varela se portó a la altura asistiendo a la proclamación del señor Laurentino Cortizo

Ya falta menos de un mes para que el nuevo presidente electo asuma funciones y el proceso de transición aparenta estar llevándose a cabo de forma normal y hasta colaborativa de parte de los funcionarios que están dejando la gestión.

El presidente Varela se portó a la altura asistiendo a la proclamación del señor Laurentino Cortizo y eso ha contagiado a la población de un gran entusiasmo, porque aún cuando el margen con que ganó es muy poco, las esperanzas son muchas.

Ya se han develado algunos nombres que ocuparán las principales carteras ministeriales, y se espera esta semana que se conozcan otras, especialmente las que manejan temas tan sensitivos como educación, salud, agricultura, los olvidados de las dos gestiones anteriores.

Para corregir el rumbo del país, en tantos temas, hay muy poco o ningún margen de error. El país está en una crisis institucional sin parangón y se debe fortalecer el marco legal para la ley de carrera administrativa, la ley de contrataciones y la ley de carrera judicial. Las instituciones están desprestigiadas, incluso una tan respetada como el Tribunal Electoral. La política exterior debe reestructurarse desde los cimientos y hacer ingentes esfuerzos porque a Panamá se le respete en todos los foros.

No podemos dejar pasar la oportunidad de rescatar el país, seamos del partido que seamos, haber votado por el que hayamos votado. Es una oportunidad que tenemos que no nos permite equivocarnos. Y con acciones tan pequeñas como no tirar basura en la calle, ser corteses en el manejo, reciclar, hablar correctamente y hacerlo también de esa manera. Solamente cuando todos los panameños veamos el país como un todo, y no el que cada uno quisiera de acuerdo con sus intereses vamos a avanzar.

El nuevo gobierno debe hacer obras con transparencia y no contratar empresas acusadas de corrupción. Esas dos cualidades serían un mensaje claro de que las cosas se van a hacer bien.

EXMINISTRA DE GOBIERNO Y JUSTICIA