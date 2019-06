MAO

viernes 14 de junio de 2019

El primer egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá es mi papa Milcíades A.Ortiz, conocido como ‘Mao'; eso fue hace más de 50 años. Hijo de un colombiano y de una italiana Mao siempre ha sido un revolucionario. Desde la secundaria en el Instituto ya participaba en huelgas y tomas del colegio.

También estudió sociología en Chile. Al regresar fue profesor, luego catedrático, vice decano y decano de la Facultad de Comunicación. Es raro encontrar un periodista que no haya sido su alumno. Hoy está jubilado ‘a la fuerza' por la Ley Faundes.

Sus ex alumnos todavía comentan que mi papá los llevaba a ‘reportear' a las cantinas de avenida B y que ningún profesor era tan interesante como él. Bueno, mi padre si que es un personaje. De pequeña hasta me llevaba a disparar cuando eso no era moda entre las mujeres, menos entre niñas. A mi hijo le encantan ‘los cuentos del abuelo' desde cómo aprendió a hacer cocteles molotov hasta sus luchas contra la dictadura. Colecciona bolígrafos, aun escribe sus 3 columnas semanales, come en Mc Donald y vive entre Chiriquí y la ciudad.

Fue vegetariano cuando nadie lo era, pasada esa etapa volvió a sus sándwiches de sardina con mermelada de fresas; uff eso ya no lo come, la edad ha cambiado sus hábitos alimenticios, ahora desayuna corn flakes ¡con coca cola de dieta!

Para sus alumnos es Mao, para sus hermanos es ‘Papito', para mi hijo su abuelo y para mi, papá.

Feliz día del Padre y ¡Vayan a conquistar el mundo!

