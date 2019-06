En el manicomio se la siguen sacando

domingo 9 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Los pugilistas del cuartel de los locos, más de un mes después de los comicios de PTY, siguen dándose mongo, y del bueno. Son dos de allá después del puente, aquel pueblo que lleva el nombre de cuando un gringo te manda a irte por la mano derecha. Se trata de una madrastra, conocida por pintarse el cabello del color de un personaje que representa a las hamburguesas más famosas.

El otro es ‘Ricky', joven todavía, quien al parecer ganó en buena lid, aunque no será tan buena porque l aceptaron a su rival una apelación. El asunto es que, mientras que ‘Ricky' la llamó loca, o sea, que está deschavetada, el consorte de ella aseguró que el otro, en los cinco años que estuvo en la 5 de Mayo, sólo aprendió a jugar póker.

Hasta a mi me dolió ese ‘matapuerco'. El ‘Ricky' respondió con izquierda y derecha, en un intento de quitarse el ataque de encima, pero eso enloqueció más al defensor de la madrastra, que no solo tiró con todo, sino que también se desbocó y aseguró que tiene más chanchullos del joven político. Así las cosas, en el manicomio el rancho sigue ardiendo y no hay quién le tiré agua al fuego para sofocar el incendio. ¿Cómo acabará este pleito? El TE tiene la última palabra.