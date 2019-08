Mamíferos del Estado

viernes 30 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

A manera de ejemplo, sin decir que lo sean, podrían estar el nuevo contralor y el nuevo fiscal electoral

El reino animal se divide en subgrupos. Un subgrupo son los vertebrados donde están los mamíferos y en Panamá hay una especie nociva que son los mamíferos del Estado, seres que no pueden vivir lejos de la ubre del Estado, al cual le succionan buena parte de sus recursos para vivir con lujos.

Estos dos ejemplos han pasado por diferentes cargos públicos de alta jerarquía y emolumentos ofensivos a la pobreza del 25% del pueblo pobre. El hoy designado contralor ha sido secretario presidencial, vice ministro y ministro encargado, también fiscal electoral y magistrado del antro llamado Tribunal Electoral. El otro es el nominado fiscal electoral, ha sido magistrado de la Corte Suprema en tiempos de la dictadura, director de la Lotería Nacional de Beneficencia, ministro de una y de otra cartera.

Qué méritos tienen estos ciudadanos para ocupar cargos de esa envergadura? Parece un chiste de mal gusto pero el factor que determinó sus designaciones es que son del partido de la dictadura, el PRD. Como con el presidente Cortizo no se detiene la gula de sus miembros y con su complicidad, que muchos creyeron que era diferente, no están dejando piedra sobre piedra en la colapsada institucionalidad del Estado.

Debe ser una situación vergonzosa que estos perredistas no puedan tener autoestima para vivir fuera de la ubre del Estado. Se le podrá llamar adicción? Y buena parte del resto de los perredistas, sin tener necesidad, porque muchos se hicieron de fortunas atracando al erario, hoy se enajenen por ocupar estos puestos. Que no vengan con el cuento que es para servir a la Patria. Es para servirse de la Patria; si no fuera así, con sus gobiernos desde la dictadura, si le hubieran servido, la Patria debiera estar ordenada y no sería el caos que es. Varios de estos mamíferos del Estado tienen ejecutorias en altos cargos en los últimos 30 años y Panamá sigue colapsando. Entonces no hicieron bien sus puestos.

Un contralor para permitir el latrocinio y un fiscal electoral para no perseguir los delitos electorales nos presagia que el PRD pretende perpetuarse en el poder.

Ni un mamífero más…

MÉDICO