Mala costumbre

viernes 27 de abril de 2018 - 12:00 a.m.

En mi juventud tenía una amiga que me llamaba y me decía ‘voy saliendo para buscarte' pero demoraba terriblemente

La ‘famosa' hora panameña nos debería dar vergüenza a todos porque no es una gracia. Llegar tarde es una falta de respeto que nos identifica como irresponsables y mal educados. Incluiría también que es una agresión disimulada contra la persona, lugar o evento a donde llegamos tarde. Es cierto que a veces pasan cosas que nos impiden poder cumplir con la hora en que nos citaron, pero si es nuestra costumbre, ojo, no es por ‘el tráfico', es porque no nos importa. Asisto a muchos eventos y charlas donde es común ver gente llegar tranquila dos y hasta tres horas después de iniciado el acto. Si a nuestro alrededor se quejan que siempre llegamos tarde debemos aceptar que tenemos un problema y pensar cómo podemos mejorarlo.

En mi juventud tenía una amiga que me llamaba y me decía ‘voy saliendo para buscarte' pero demoraba terriblemente y a veces ni llegaba. Un día empecé esperarla sin arreglarme, en cama y viendo la televisión. Cuando al fin llegaba me reclamaba ‘¿no estas lista?' y, sin inmutarme, le contestaba: ‘no sabía si vendrías'. Costó, pero aprendió la lección.

Antes era puntualísima, pero vivía enojándome con el resto del mundo, así que tomé la decisión de tomarlo con más calma y no sufrir tanto por la hora; lo que no supero aún es la gente que llega tarde y entra saludando en voz alta con besos y abrazos a todos incluyendo al expositor.

Por favor seamos puntuales, ¡demostremos que nos educaron bien en casa!

Relacionista pública, activista y editora