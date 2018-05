LUCAS 24:21 ‘…teníamos la ESPERANZA…'

jueves 10 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Así ocurrió a los discípulos, por lo menos a ‘dos de ellos (que) iban a una aldea llamada Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén'

Mi-sión: Diez canciones para ‘cortarte las venas'. Bajo ese título, un artículo del diario El Español, explica que ‘en el mundo pop, rock, e incluso la música clásica y en las mejores óperas, la temática del desamor es la que mejores piezas ha dejado. Se escribe desde la soledad, el abandono, la rabia'. Si eres fanático de las canciones ‘corta-venas' sólo déjame compartirte lo que la Biblia dice:‘para el corazón afligido, cantar canciones tristes es como desnudarse en tiempo de frío o como echar vinagre en una herida abierta'. Y, a decir verdad, somos muy dados a escuchar este tipo de canciones cuando perdemos la esperanza, cuando nos sentimos decepcionados, desilusionados, engañados. También suele deteriorarse nuestra fe, dudamos de Dios y llegamos a perder la capacidad de ver las respuestas, las salidas que el Señor nos da. Así ocurrió a los discípulos, por lo menos a ‘dos de ellos (que) iban a una aldea llamada Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén'. E iban hablando del tema del momento: Jesús. Y ‘sucedió que Jesús vino y los alcanzó, y caminaba junto con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran'. Además de no reconocer a Jesús, que caminaba con ellos, Cleofás (uno de aquellos dos discípulos) confiesa que aquel con el que caminaron durante 3 años, a quien vieron realizar milagros incomparables, en Él, en ese Jesús: ‘teníamos esperanza'. Fíjate que lo dice en pasado. Hoy Jesús camina contigo, pues Su palabra dice que ‘estaría con tigo hasta el final de los tiempos'...