Los comprarán ¿o no?

viernes 22 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Hoy se habla de que ya está todo hablado entre el PRD y CD para hacerse de la presidencia, las vicepresidencias

Faltan 8 días. El 1 de julio debemos saber si entre pillos hay o no hay algún vestigio de dignidad. Aunque sea dignidad maleanteril. El 1 de julio próximo debe instalarse el quinto período de la Asamblea Nacional. Ese día se debe elegir al presidente de la Asamblea y sus vicepresidentes.

Hoy se habla de que ya está todo hablado entre el PRD y CD para hacerse de la presidencia, las vicepresidencias y todas las comisiones. Eso sería catastrófico para el Ejecutivo porque le dificultaría tener presupuesto, traslados de partidas que siempre se dan, sobre todo en los tiempos electorales de primarias y elecciones generales. Amén de nombrar Fiscal Electoral, intentar otra vez nombrar magistrados de la Corte y miembros de la Junta Directiva del Canal.

Ya la Asamblea ha tirado puente con el Ejecutivo solicitándole incrementar su presupuesto, sobre todo la planilla 172, esa de contratos de servicios profesionales que serviría a los diputados para tener personal que haga campaña.

Ese puente le puede servir al Ejecutivo para neutralizar varias cosas en la Asamblea y lograr llevar la fiesta en paz hasta las elecciones de mayo próximo.

Lo cierto es que luego de la alharaca del contralor, este desapareció de escena, lo que presagia que, como ariete de Varela cumplió parte del libreto redactado.

Si Varela no concede el presupuesto solicitado, a la Asamblea no le debe quedar otra cosa que seguir la guerra y estorbar al Ejecutivo. Si las cosas suceden así, el Ejecutivo tiene la carta de ir a constituyente y cuidado que antes de las elecciones y disolver la Asamblea, con lo cual gana tiempo y trataría de controlar para que sus corruptelas no los pongan, como a los secuaces de Martinelli, a entrar a fiscalías y detenciones provisionales, porque para nadie es un secreto que este gobierno ha sido la continuación calcada del gobierno de Martinelli.

Todo indica que en las próximas semanas la política puede cambiar a situaciones insospechadas. Todo depende de si los diputados se atreven o no a seguir retando al Ejecutivo y si este se atreve a actuar como les dijo meses atrás, que el Ejecutivo siempre gana.

Una acción u otra el pueblo siempre pierde…

