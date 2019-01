Llegó Lombana

viernes 11 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

No hay que perder de vista que el proceso ha sido un caos. Un Tribunal Electoral manipulador

Qué significa que llegó Lombana a la antidemocrática situación de estar entre los 3 primero firmados para postulación presidencial libre? Debieron llegar todos los que cumplieron la cuota.

No hay que perder de vista que el proceso ha sido un caos. Un Tribunal Electoral manipulador, lo que hace porque sus magistrados son parte del poder constituido que pelecha del poder. No olvidar las bellezas del nepotismo de Pinilla, ni el uso de el carro del Estado par recoger a la esposa y llevarla a almorzar, ni lo 10 años de vacaciones pagados a Valdés Escóferi revelando una inconsistencia administrativa porque nadie puede acumular 10 años de vacaciones. Acaso ese perpetuo magistrado no tomaba descansos en 10 años? Ni de dónde salió Juncá…

Bueno, llegó Lombana. Y ahora qué? Ahora a ver si él sirve de instrumento para fundar una Nueva República, no para gobernar por 5 años y tratar de darle agua, salud, educación, vialidad, seguridad alimenticia, apoyo a los productores, etc, etc. Todo eso es necesario, pero si no hay institucionalidad nada o poco se logrará. Ahí está el detalle del éxito. Nadie puede atender las necesidades de una nación si esta nación no está ordenada. Ese orden es institucionalidad en los tres órganos del Estado y en los regímenes municipales (la gente se olvida de este antro de corrupción).

Por qué hay tanta corrupción? porque la institucionalidad no existe o es precaria. Y si hay corrupción todo se afecta. Todos sabemos que el Órgano Judicial y su apoyo el Ministerio Público está diseñado para que no haya justicia. Sabemos que el Legislativo no cumple sus funciones y se extralimitan traficando influencias y el Ejecutivo, aunque parece menos corrupto que los otros dos, es el más corrupto porque es el que administra la corrupción. O no que vivimos un régimen presidencialista?

Hay oportunidad de mejorar. Claro. Pero hay que construir esa oportunidad. No es fácil. Demanda sensatez, que lo que le ha costado tanto a Lombana y su equipo no los maree. Que mantengan presente que hay que concensuar y sumar. Panamá es de todos.

Debe conformar una alianza vía un proyecto, con los candidatos potables de libre postulación a otros cargos. No todos son potables. Lo primordial es el desprendimiento. No son candidatos para ellos ser sino para hacer.

Ojalá lo entiendan. Panamá lo necesita.

Excandidato presidencial