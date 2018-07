Levántate, que ya eres un campeón

viernes 13 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Las inundaciones en Vía Argentina son históricas, hace unos 15 años estuve presente cuando limpiaban unos desagües

Esta semana en las redes circulaban fotos de lo que se han encontrado en los desagües de la calle que tanto se inunda en El Cangrejo, quedé con la boca abierta; salió, completa, una columna con todo y su capitel, ahí mismo se encontraron dos servicios sanitarios con sus tanques y tapas. Parece que alguien remodeló y encontró más cómodo quitar la tapa del desagüe y tirar la basura ahí. Tres días después, en Instagram, circulaba un video del río Cárdenas, aquí en Panamá con toneladas de basura. Me dio rabia, vergüenza y una sensación de impotencia porque no puedo agarrar a puños a todos esos cochinos y meterlos presos.

¿Cómo es posible que el ser humano se destruya así mismo? Porque la mayoría de los cochinos son los mismos que luego andan lloriqueando en la televisión cuando se ven afectados. Ojo este fenómeno no es solo de Panamá. He visto fotos y videos similares de países como Haití, India, Filipinas y Guatemala, pero eso no es consuelo.

Las inundaciones en Vía Argentina son históricas, hace unos 15 años estuve presente cuando limpiaban unos desagües donde encontraron bloques, varillas de hierro y tucos de cemento mezclado con grasa dura que venía de los restaurantes cercanos. Daba asco.

¿Cómo se arregla esto? Con multas millonarias, testigos que denuncien y educación. Los adultos ya están torcidos, pero los niños no. El Ministerio de Educación, MEDUCA, tiene los medios para introducir estos temas en su pensum académico pero le faltan las ganas. Triste.

Relacionista pública, activista vecinal y editora