Lecturas olvidadas

viernes 12 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Niños y adolescentes no leen los clásicos de la literatura universal en casa y mucho menos en las escuelas

Niños y adolescentes no leen los clásicos de la literatura universal en casa y mucho menos en las escuelas. Ni hablar de literatura panameña. Ahora no hay libros obligatorios, por lo cual son las casas editoriales y autores quienes deben mercadear sus obras, a modo de concurso de belleza, para que sean ‘los escogidos' como texto de lectura.

Esto significa que a los autores fallecidos no hay quien los promocione. Me parece injusto; una escuela grande puede significar un buen negocio para alguien.

Si no leemos los clásicos universales no tendremos cultura general. Más grave aún es que al no leer a nuestros autores fallecidos perderemos parte de nuestra identidad como panameños. Ya no se lee Curundú, Flor de Banano o Balboa Road Gang de Joaquín Beleño. Pocos saben sobre la poesía panameña de la era republicana por lo que seguimos diciendo ‘si' a todo a pesar del llamado de atención de Demetrio Herrera Sevillano. Desconocemos a Roque Javier Laurenza y no disfrutamos de la poesía de Stella Sierra. En el olvido están los autores infantiles fallecidos o ya ancianos como para hacer mercadeo.

Si no me cree pregunte al primer pelao de secundaria si leyó Loma Ardiente y Vestida de Sol o si sabe quién era Hersilia Ramos de Argote.

Ojalá den espacio a literatura universal y a nuestros primeros autores, los necesitamos. Editora